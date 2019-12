Il bimbo è autistico: escluso dalla recita di Natale

Please follow and like us:

Difficile gestire una situazione delicata come quella dell’autismo, sia in famiglia che nei contesti della vita quotidiana. La necessità di inclusione però, più volte chiamata in causa in caso di simili problematiche, non sempre viene presa in considerazione. Di sicuro non nel caso di una scuola del Napoletano, dove un bambino di appena 5 anni, affetto da sintomatologie forse ascrivibili ad autismo, è stato escluso senza preavviso dalla recita scolastica organizzata per le festività natalizie. Sua madre, che ha raccontato l’accaduto ad alcuni quotidiani locali, pare sia venuta a saperlo attraverso un gruppo Whatsapp creato con le altre mamme, ricevendo una vera e propria doccia gelata, sia perché durante le prove suo figlio era stato regolarmente coinvolto, sia per il senso di ingiustizia provato nel comprendere come l’inclusione fosse diventata in un attimo emarginazione.