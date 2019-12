KARATE: il gruppo agonisti CAMPANARIKARATE al WORLD GAMES IMG 2019

Please follow and like us:

VALENTINA TACCHI

La rivista ” Samurai ” unica rivista in Italia che tratta arti marziali, ripropone la competizione multi federale ” Coppa del Mondo per Club ” il cui spirito è quello di dare la possibilità a tutti i club del settore karate appartenenti a qualsiasi sigla e associazione di confrontarsi apertamente anche con atleti stranieri. Quest’anno la gara si è svolta il 2 e 3 novembre all’interno della Fiera di Carrara in occasione del Festival D’Oriente. Presenti alla gara il gruppo agonisti Campanarikarate, che dopo le brillanti prestazioni degli atleti Tommaso Giuli e Lorenzo Baldoncini ai recenti Campionati del Mondo IKU in Brasile dove con la maglia della Nazionale Italiana FIK hanno ottenuto la medaglia d’ Oro a squadre cadetti e Tommaso Giuli anche quella individuale +70kg. nel kumite si cimentano in un’altra gara impegnativa. Si inizia il sabato con il kata (forme): 1° posto per Giulia Quero (cadetti), 2° posto per Paolo Camastra (esordienti), 3° posto per Valerio Codoni (cadetti ), 6° posto per Valeria Turnaturi (senior) e Gabriele Soldani (esordienti). La domenica è la volta della specialità kumite (combattimenti): 1° posto per Laura Fusaru

(senior), Paolo Camastra ( esordienti ), Gabriele Cortegiani (cadetti), 2° posto per Lorenzo Baldoncini ( cadetti ) e Valerio Codoni (cadetti ), 3° posto per Raffaele Postoncini (cadetti), Pietro Zedde (cadetti), 7° posto per Leonardo Cortegiani (esordienti). Nella gara a squadre la New Line Pomezia ottiene un 2° posto perdendo in finale con la squadra della Russia. Alla fine della manifestazione la società New Line karate Pomezia si piazza al 2° posto nella classifica generale. Il commento del maestro Campanari a fine gara: ” Un buon test, un’esperienza importante per i nostri ragazzi che si sono potuti confrontare anche con atleti stranieri, un bel fine settimana che è servito per rafforzare lo spirito di gruppo e tornerà utile nelle prossime gare, ringrazio i nostri sponsor IG Operation and Maintenance spa e Consulting spa e la rivista Il Faro che ci ha seguito in gara, far parte di questo gruppo è un piacere per me e sono felice quando posso dare queste opportunità ai miei ragazzi, chi entra nella nostra squadra sa già che le domeniche passate davanti alla televisione o al bar saranno poche…” Ufficio stampa campanarikarate