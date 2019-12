Roma, la Rappresentativa VV.F. di Calcio della Lombardia si aggiudica la 3ª Supercoppa di calcio VV.F.- U.N.V.S.

Please follow and like us:

CNVVF – Ufficio per le attività sportive – https://urly.it/33rxr

Sabato 14 dicembre la Rappresentativa VV.F. della Lombardia, Campione d’Italia VV.F. in carica, ha affrontato la squadra di Lamezia Terme, vincitrice del Campionato Italiano dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport 2019, in un incontro valido per l’assegnazione della Terza Supercoppa di calcio VV.F. – U.N.V.S.

La partita – che si è disputata sul campo sportivo dell’U.F.M.P. interno al comprensorio VF di Capannelle – è stata molto bella e combattuta, con le due formazioni scese in campo ben determinate a dare il proprio meglio per aggiudicarsi l’ambito trofeo. La Rappresentativa VV.F. della Lombardia è sembrata da subito un pochino più incisiva, con un predominio territoriale che si è poi concretizzato con il gol del vantaggio, in chiusura di primo tempo. Nella ripresa i lombardi, arginando senza troppi affanni la prevedibile reazione della squadra calabrese, hanno raddoppiato su calcio di rigore giustamente concesso dal direttore di gara per un netto fallo in area di rigore. La seconda rete tagliava definitivamente le gambe ai pur volenterosi lametini e la partita si concludeva, così, con il risultato di 2 a 0 per la Rappresentativa VV.F. della Lombardia che – dopo le sconfitte patite dalla Rappresentativa VV.F. del Lazio nella 1ª edizione e dalla stessa Rappresentativa VV.F. della Lombardia nell’edizione dello scorso anno – ha messo così in bacheca la prima Supercoppa di calcio VV.F. – U.N.V.S. conquistata da una Rappresentativa VV.F.

Ai giocatori di entrambe le squadre va il nostro plauso per aver offerto un piacevole spettacolo sportivo, sia dal punto di vista tecnico – tattico, sia sul piano fisico-agonistico, ma sempre nel solco di quella lealtà sportiva, del fair play e del rispetto dell’avversario, che pervadono tanto le competizioni organizzate in ambito VF che quelle dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport. Ed i reciproci applausi che le squadre avversarie si sono scambiate al momento delle premiazioni ne sono una tangibile testimonianza, così come – in perfetto clima natalizio – molto apprezzato è stato l’omaggio di prodotti tipici calabresi che l’Ing. Giovanni Cimino, Presidente della sezione U.N.V.S. di Lamezia Terme, ha voluto consegnare a tutti i giocatori della Rappresentativa VV.F. della Lombardia.

Gli onori di casa sono stati fatti dal Prof. Fabrizio Santangelo, Dirigente dell’Ufficio per le attività sportive, e dal Prof. Lamberto Cignitti, Vice Dirigente delle stesso Ufficio, mentre per l’U.N.V.S. sono intervenuti Umberto Fusacchia, delegato U.N.V.S. Lazio e Andrea Frateiacci della Sezione U.N.V.S. “Giulio Onesti” di Roma.

Si conclude così un 2019 da incorniciare per la squadra VV.F. della Lombardia che è riuscita a raggiungere un risultato difficilmente ripetibile, vincere nello stesso anno: Coppa del mondo sulla sicurezza sul lavoro (aprile 2019), Campionato italiano VV.F. di calcio a 5 (maggio 2019), Campionato italiano VV.F. di calcio a 11 (settembre 2019) e terza Supercoppa.