Giuramento 86° corso allievi Vigili del Fuoco e presentazione calendario 2020

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Si è svolto oggi, 19 dicembre, nel piazzale delle Scuole Centrali Antincendi di Capannelle (Roma) il giuramento dell’86° corso degli allievi Vigili del Fuoco. Presente il Ministro dell’Interno Lamorgese.

Il Capo del Corpo Nazionale, Ing. Dattilo, ha ricordato che nell’impegno del Vigile del Fuoco la passione è ciò che renderà meno pesante il lavoro, la fatica a gli addestramenti. Passione che permetterà di lavorare in squadra e di valorizzare il lavoro di tutti.

A seguire l’intervento del Ministro dell’Interno che ha espresso parole di ringraziamento e apprezzamento:”Questa sede è custode di un patrimonio di tradizione e di valori che non solo dovete ricordare ma tramandare. Questa scuola non solo trasmette valori ma forma persone che avranno un ruolo nella società. I Vigili del Fuoco non solo sono il volto umano e solidale dello Stato, ma un punto di riferimento sia nelle emergenze, che nella vita quotidiana”. Ha poi voluto aggiungere un pensiero ai Vigili caduti e un sentimento di vicinanza alle loro famiglie.

Anche il Capo Dipartimento Mulas ha voluto ricordare i caduti e stringersi alle famiglie che hanno perso il loro dono più caro. Si è poi rivolto ai nuovi Vigili del Fuoco esortandoli ad essere esempio di impegno e rettitudine, testimoni di solidarietà in Italia e all’estero:”Siete entrati a fare parte di questa famiglia nell’anno in cui si celebrano gli 80 anni di fondazione del corpo, un anno però anche triste perché siamo stati colpiti dalla morte di 4 Vigili del fuoco. Ci attendono duri sacrifici e sfide impervie per vincere le quali dovrete ricorrere alle vostre qualità migliori. Sono convinto che il vostro percorso sarà segnato da enormi soddisfazioni umane e professionali. E proprio per sottolineare il vostro impegno abbiamo deciso in questa giornata di presentare il calendario 2020 che, grazie al lavoro degli allievi dell’Accademia di Belle Arti di Venezia, testimonia i valori e le la capacità operative del Corpo Nazionale”.

Il vice direttore dell’Accademia, Giovanni Turria, ha evidenziato come la realizzazione di questo calendario è stata un’occasione speciale per mettere a frutto i talenti dei loro giovani artisti e impegnarli di di un tema che ricordi e valorizzi l’operato coraggioso e benemerito dei Vigili del fuoco.

Le immagini, illustrate dai corsisti dell’Accademia nelle arti grafiche, sono state mostrate in sequenza sui maxi schermi, raccontate dalla voce dell’Ing. D’Angelo.

Al termine della presentazione i Vigili del Fuoco si sono esibiti nel tradizionale saggio ginnico che mette in evidenza le tecniche acquisite nel corso dell’addestramento.