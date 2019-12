Interventi sul territorio provinciale di Varese

Please follow and like us:

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI VARESE

Oggi, venerdì 20 dicembre i vigili del fuoco della provincia di Varese sono stati chiamati per diversi eventi causati dalla forte ondata di maltempo che sta colpendo il territorio provinciale.

Una trentina gli interventi di soccorso tecnico urgente che hanno visto tutte le sedi impegnate per tagli pianta, allagamenti e incidenti stradali.

Taglio pianta :

– VIA DEZIRELLI BATTISTA , Valganna- SP29, Cuasso al Monte- TRATTO BESNATE – SESTO C./VERGIATE, Arsago Seprio- SP62 21030, Rancio Valcuvia- SS336, Via Giuseppe Giusti, Somma Lombardo- SS336, Somma Lombardo- VIA VOLTA ALESSANDRO, Cardano al Campo- Via Bregazzana, Induno Olona- Via Forlì, Cairate – Via Cervi, Saronno- Piazza S.Ambrogio, Lonate Pozzolo- Via Brennero, Olgiate Olona- Via Parini G., Tradate – Via Bruno Raimondi, Busto Arsizio – Via Stazione, Gornate Olona



Danni d’acqua:

– Viale Luigi Cadorna, Busto Arsizio- Via Gorizia, Fagnano Olona – Via Valcuvia, Brenta

Incidente stradale:

– Corso Giuseppe Garibaldi, Legnano- Via Prealpi, Cairate

Incendio:

– Via 25 Aprile, Caronno Pertusella

Verifica stabilità:

– Via Tresa, Luino – Via Gerboso, Sesto Calende

Attualmente sono sono sette gli interventi di soccorso in corso dove stanno operando i vigili del fuoco.