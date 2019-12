Multiservizi: lavoratori e fruitori ci rimettono tutti

Please follow and like us:

SIMONA CONSONI

La Roma Multiservizi è una partecipata del Comune di Roma nuovamente in agitazione. E’ una società di AMA che si occupa di: bidellaggio, servizi mensa e pulizie e della raccolta dei rifiuti per i commercianti. Tutti noi la conosciamo se non altro perché per chi porta i figli a scuola è nota ed è fra le partecipate che percepisce i minori stipendi, nonostante turni allucinanti e decurtamento di ore a fronte di richiesta vastissima. Il presidente della CCGIL di Roma e del Lazio Natale di Cola scende in piazza al fianco dei lavoratori per la loro tutela perché se AMA non ha risposto ad un dialogo sindacale non perviene nemmeno la risposta del Comune. A pensar male si fa peccato, ma a volte ci si azzecca: era un detto che non amo utilizzare ma è inconcepibile come questi lavoratori vengano sfruttati senza tutele a sentire Natale Di Cola, segretario CGIL di Roma e del Lazio. Grazie alla manifestazione del 25 ottobre scorso la società sembra aver ottenuto la sesta proroga. Saranno salvi? Noi speriamo in una cultura di riprogettare tutte le partecipate da chi ne abbia competenza e facoltà. Simona Consoni

La molletta salva spreco alimentare – In Italia, ogni anno, si stima uno spreco alimentare intorno ai 15 miliardi di euro. Un esempio della cultura capitalista, consumistica, del “non avere mai tempo” ed arrivare a sprecare ciò che per cui andiamo sempre di fretta non solo per guadagnare uno stipendio ma per mantenere una famiglia e sentirci utili, produttivi, realizzati.

Ma se tutto ciò comporta non avere tempo neppure per guardare le date di scadenza degli alimenti che vengono talvolta buttati intatti (l’eresia del mondo moderno) si trova subito il rimedio consumistico. Ovvero non si fa una riflessione su come cambiare stile di vita, per noi, per i nostri figli che ci osservano. No, al contrario viene inventata la molletta chiudi alimenti che collegata al nostro Smartphone con un’APP, ci avviserà con un suono quando la data di scadenza si avvicina. Basterebbe prendere la vita, il lavoro, le relazioni sociali con più leggerezza e solarità, invece no, arriva l’APP sul cellulare. Ed io mi sento molto Nanni Moretti nel film Palombella Rossa con il suo inimitabile sketch sull’importanza delle parole. Perché le parole, sono importanti. Come i fatti. Perché noi siamo l’esempio che diamo.