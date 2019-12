Corriere della Sera TREVISO /CRONACA NELLA NOTTE Gorgo, incendio in una palazzina: 24 famiglie evacuate

Please follow and like us:

corrieredelveneto.it – https://urly.it/33sz-

copertura. Il rogo si è sviluppato intorno alle 22 di venerdì sera, da uno degli appartamenti sul piano mansardato. Le cause sono tuttora al vaglio dei vigili del fuoco. L’allarme è stato immediato e sul posto sono arrivate subito varie squadre di pompieri dai distaccamenti di Treviso, Motta di Livenza, Conegliano, San Donà, Montebelluna e Mestre, oltre ai carabinieri di Oderzo, Fontanelle e Ponte di Piave. Nella notte sono state 15 le squadre che si sono date il cambio, per un totale di 30 uomini impegnati fino all’alba. Al momento sono ancora in corso le operazioni di messa in sicurezza. Non si sono fortunatamente registrati né feriti né intossicati. Ma per i residenti è stato necessario trovare ospitalità per la notte. La palazzina è stata infatti evacuata.