Nel Caucaso russo salvati 170 animali dai vigili del fuoco dopo incendio in rifugio

it.sputniknews.com – https://urly.it/33szx

Un incendio è divampato in un rifugio per animali randagi a Grozny, capoluogo della Cecenia: tutti i gatti ed i cani sono stati tratti in salvo dai pompieri, ha segnalato venerdì il dipartimento regionale del ministero per le Situazioni di Emergenza.

“Venerdì mattina è arrivata la segnalazione di un incendio nel rifugio per animali randagi di Grozny “Speranza per la vita”. Tutti gli animali, oltre 170 cani e gatti che si trovavano nell’edificio in quel momento, sono stati salvati”, si legge nel comunicato del ministero.

Il tetto dell’edificio ha preso fuoco su una superficie di 70 metri quadrati.