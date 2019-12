Autovelox non tarato, «seicento multe sono a rischio annullamento»

Please follow and like us:

ilgazzettino.it – https://urly.it/33sa1

VIGONZA – L’autovelox della discordia. Ancora polemiche sull’utilizzo del dispositivo dopo la scadenza della taratura. Prosegue lo scontro politico dopo che lo strumento è stato inviato alla ditta incaricata della revisione con quattro mesi di ritardo.

«Nell’ultimo semestre di quest’anno, da luglio a dicembre, sono state fatte 667 multe e la maggior parte con l’impiego del velomatic non revisionato – dice il consigliere di minoranza Damiano Gottardello – l’assessore afferma che la revisione va fatta almeno una volta l’anno e richiama poi una sentenza della Corte Costituzionale la quale non vieta l’utilizzo delle apparecchiature dopo la scadenza e non indica tassativamente lo spazio temporale ma fa riferimento ad “almeno” una volta l’anno. É solo Agricola a interpretare in questo modo la legge e le sentenze. L’assessore ammette di aver concesso ai vigili, che eseguono ciò che gli viene detto dall’amministrazione, l’uso del velomatic. Ritengo che questo sia anche il pensiero del nostro sindaco Marangon. Le norme parlano chiaro: se il dispositivo non è tarato non è idoneo a fare multe e ne è stato disposto un uso illegittimo. I vigili non sono colpevoli di nulla perché loro fanno ciò che gli viene indicato dall’amministrazione: il problema, quindi, è politico. Presenterò un’interrogazione in consiglio comunale».