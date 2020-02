Please follow and like us:

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI VARESE

Ieri, venerdì 21 febbraio, alle ore 21:00 i vigili del fuoco del distaccamento di Luino sono intervenuti nel comune di Castelveccana (Va), in via Zampori per incendio tetto. Per cause ancora in fase di accertamento la copertura di un edificio di quattro piani è stata interessata da un’incendio. I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa e un fuoristrada hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area.