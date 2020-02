Vestenanova: trattore si ribalta, ferito il conducente.

Please follow and like us:

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI VERONA

Questa mattina, intorno alle ore 10.40, I vigili del fuoco del distaccamento di Caldiero sono intervenuti per un incidente agricolo in contrada Grolli nel comune di Vestenanova.Per cause ancora in fase di accertamento un trattore si è ribaltato su un fianco e il conducente, un 31enne, è rimasto incastrato tra il mezzo e il terreno. All’arrivo dei pompieri la persona era già stata estratta dai sanitari e dai famigliari accorsi sul posto.L’uomo, cosciente, è stato trasportato in elicottero presso l’ospedale di borgo Trento a Verona. I pompieri dopo aver messo il sicurezza il mezzo agricolo hanno collaborato con Carabinieri e Spisal per determinare le cause dell’incidente.