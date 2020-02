Emergenza roghi in Australia: colpo mortale per la biodiversità locale.

Please follow and like us:

ARIELA BOZZAOTRA

Gli incendi divampati in Australia da ottobre hanno provocato danni di dimensioni apocalittiche per gli habitat naturali e la biodiversità. Si calcola che fino ad ora il reiterarsi degli incendi abbia distrutto 6,3 mln di ettari, ucciso 29 persone e mezzo miliardo di animali. Nonostante i temporali e le grandinate dei giorni scorsi sono ancora più di 100 i roghi attivi. L’aumento delle temperature e il forte vento potrebbero purtroppo provocare un nuovo peggioramento. Gli esperti del settore sono concordi nel ritenere che gli incendi australiani siano un effetto indiretto dei cambiamenti climatici e dell’aumento globale delle temperature. I veri killer dell’ecosistema Australia sono stati, dunque, il caldo record, la siccità e le scarse precipitazioni. Quanto, invece, alla natura dolosa degli incendi, i social network hanno divulgato notizie false e imprecise. I dati ufficiali della Polizia del nuovo Galles del Sud parlano chiaro: 24 persone arrestate da novembre per aver appiccato volontariamente il fuoco; altre 53 sono accusate di violazione del divieto di accendere fuochi all’aperto; altre 47 di aver gettato una sigaretta o un fiammifero. Si sospetta, dunque, una manipolazione dell’informazione per occultare gli effetti devastanti dei cambiamenti climatici. Nel 2019 solo il 13% degli incendi ha avuto origine dolosa. Se si considera che il 2019 è stato l’anno più caldo nella storia del continente ne deriva che la siccità e il calore sono i veri responsabili del disastro ambientale australiano. La fauna australiana ne ha pagato pesantemente le conseguenze: mezzo mld di animali coinvolti tra quelli rimasti uccisi dal fuoco, quelli feriti, quelli privati del proprio habitat. Una media di 17,5 mammiferi, 20,7 uccelli e 129,5 rettili per ettaro. Le zone più colpite dai roghi sono le aree protette, più del 10% dei parchi nazionali del Nuovo Galles del Sud e buona parte di Kangaroo Island, la 3° isola australiana per estensione, dove vivono diverse specie a rischio: ornitorinchi, echidne, opossum, canguri e wallaby, koala. 1/3 del territorio dell’isola è andato bruciato e decine di migliaia di animali sono morti. A rischio estinzione è il dunnart, un piccolo marsupiale poco più grande di un topo. Per i koala l’Adelaide koala Rescue ha allestito nella Paradise Primary School un pronto soccorso per oltre 100 koala feriti dalle fiamme. Sono già molti quelli curati e guariti grazie ai 150 volontari, molti dei quali veterinari, e alle donazioni della comunità. Tutti i pazienti marsupiali hanno nomi e cartelle cliniche, sono separati in base al loro stato: orfani, ustionati, affetti da clamidia. Dopo il recupero, una volta resi autonomi, verranno rimessi in natura.