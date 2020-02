Grosseto, scomparso l’ex Capo Reparto Franco De Angelis

Please follow and like us:

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Il mondo sportivo, ed in particolare quello del volley, piange la scomparsa dell’ex C.R. Franco De Angelis; una vita per il mondo della pallavolo, è stato il primo a portare il volley a Grosseto con i Vigili del Fuoco.Nato a Roma nel dicembre del 1949, inizia a praticare sport presso l’Oratorio a San Polo fuori le Mura e la palestra Audace di via Frangipane, sotto la guida del tecnico di lotta Greco-romana Antonio Cerroni (olimpionico a Roma

`60). Successivamente, viene tesserato per la sezione lotta del G.S. VV.F. “G. Brunetti” delle S.C.A., all’epoca del prof. Enrico Massocco, fino a quando, a causa di un infortunio, chiede di essere trasferito, come operativo, al Comando provinciale VV.F. di Grosseto, dove entra a far parte del G.S. VV.F. “U. Anselmi” come collaboratore e consigliere; alla fine del 1969 De Angelis viene incaricato di occuparsi direttamente della sezione Pallavolo del gruppo stesso. Lunga ed articolata la sua militanza nella Pallavolo toscana: 1971: delegato federale per la Provincia di Grosseto nel Consiglio regionale Fipav;1977 – 1985: Consigliere nel Consiglio regionale Fipav;1987 – 2012: Presidente del Consiglio regionale Fipav.Tra il 1970 ed il 2012 De Angelis ricopre anche altri incarichi di collaborazione, richiesti da altre istituzioni sportive, mantenendo sempre ottimi rapporti con il Gruppo sportivo VV.F. di Grosseto.Nel 2019 la Commissione nazionale Benemerenze sportive del Coni gli assegna la Stella d’oro al merito sportivo; questo riconoscimento arriva dopo le Stelle di bronzo e d’argento ottenute, rispettivamente, nel 1981 e nel 1994. Un traguardo, questo, che testimonia l’importanza dell’attività svolta da sempre da De Angelis: una vita dedicata allo sport. I funerali si terranno oggi alle ore 15,30 nella Parrocchia di Santa Teresa di Calcutta