Cernusco, incendio con due vittime: “Non scorderò mai le grida di Maria”

Please follow and like us:

ilgiorno.it – https://urly.it/34jhv

Cernusco sul Naviglio (Milano), 28 febbraio 2020 – “Non dimenticherò mai Maria che chiedeva aiuto“. Sembrava una mattina come un’altra per Rina Conz, 86enne disabile, l’ultima degli inquilini di via don Sturzo a essere portata in salvo dai vigili del fuoco, ieri a Cernusco, dopo il rogo che ha devastato una palazzina dell’Aler provocando la morte di due donne al piano di sotto.

“Mi sono arrampicata sul davanzale con le braccia per vedere da dove arrivasse tutto quel fumo, non riuscivo a capire cosa stesse succedendo – racconta la pensionata –. Mia figlia era già andata al lavoro e io avevo indossato le cuffie per vedere gli aggiornamenti in televisione del coronavirus, quando ho sentito puzza di bruciato. Il salotto era avvolto nel fumo, l’aria si era fatta irrespirabile. Ho capito che dovevo spalancare tutte le finestre”.