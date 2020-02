Cristina Bernard: Osteopata, fisioterapista e titolare dello Studio Olistico OMYA all’Eur

Please follow and like us:

VALENTINA TACCHI

L’ENERGIA vitale alla base del tuo BEN-ESSERE –

ristina Bernard ti accoglie nel suo OMYA STUDIO all’Eur sempre con il sorriso, con quello sguardo che vede naturalmente le tue emozioni. E’ così che ti apre la porta e ti mette a tuo agio. Ti senti subito a casa in quel suo Centro olistico fatto di benessere, di cura della persona, tra yoga e pilates, antigravity e riflessologia plantare. Tanti sono gli incontri che tiene insieme ad altre professioniste come quello sul tema della Menopausa. In una delle stanze, c’è il suo studio di osteopatia e fisioterapia, entri sapendo di poter liberare i tuoi pesi e lasciare che il tuo corpo si esprima al suono della sua musica, un ritmo di competenza e sensibilità. E’ lì che inizi così a dialogare con lei, inconsapevolmente, su quel lettino che si muove al suo tocco, come le note di un pianoforte, inizia la sua melodiosa palpazione.

Sente la densità dei tessuti e verifica la realtà della fisiologia e dell’anatomia in quel momento, rispetto a quello che non trova a livello tattile. Poi, va a lavorare per riportare Il tuo corpo in equilibrio. A volte, tocca le corde giuste, quelle di blocchi, fatiche e traumi e tu senti che è proprio lì, che si è messa in ascolto con il tuo corpo che, silenziosamente, le suggerisce.

Gli organi la richiamano per recuperare il flusso energetico ed il loro naturale benessere, nel flusso delle pareti trova la strada. Nella zona di disfunzione osteopatica o nella lesione, i tessuti possono trovare la naturale circolazione e fisiologica elasticità. Qualcuno riferisce di sentirsi “più leggero”, altri si rilassano a tal punto da addormentarsi. C’è poi chi si commuove quando come un direttore d’orchestra, Cristina Bernard trova quella nota giusta con dolcezza e la verità acquista la sua forza.

Ha conseguito tanti successi come quello di 4 donne che ha trattato per l’infertilità e, dopo i suoi trattamenti, sono rimaste incinte! Magari trova il sacro un po’ in difficoltà, va a lavorare sulla densità ossea, la parte anteriore sopra pubica dove sono contenuti l’utero e le ovaie. Va a togliere le tensioni e gli organi ritornano ad essere liberi di muoversi, come i cavalli che si liberano dalle briglie, riprendono la loro mobilità. L’Osteopatia è anche questo, sentire i tessuti pure quelli più profondi. Oppure risolve problemi di pazienti con gravi mal di testa e li riduce progressivamente. Cefalee, emicranie ed anche il mal di schiena. Sono state riconosciute 840 tipologie ma della maggior parte non si conoscono le cause. E’ lì, soprattutto, che Cristina agisce, perché non va a trovare la patologia ma la disfunzione per riportare in equilibrio tutto il Sistema.

“Ormai da 15 anni sono sua paziente – sostiene con orgoglio Ileana – perché ci mette amore ed entusiasmo. Oltre alla competenza e allo studio continuo, soprattutto, c’è la passione del professionista che non è più una cosa facile da trovare”.

Cristina Bernard oltre ad essere osteopata e fisioterapista, titolare di Omya Studio, è una donna che fa dell’Energia vitale la base del Ben-Essere, del rispetto verso il Prossimo e la Natura, la sua Etica. Ecco allora, che le sue note non rimangono in quella stanza ma si espandono nell’Universo. Tutto ha inizio con un Sorriso! (Cristina Bernard tel. 339 6128991)