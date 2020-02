“Sei in gioco o in fuorigioco? Ethical Scuola”

Please follow and like us:

FLAMES GOLD – COMUNICATO STAMPA

Si sente spesso parlare di Disagio giovanile, Bullismo e Cyberbullismo lo si associa a fatti di cronaca recenti più disparati che hanno come protagonisti i giovani.

Il termine stesso disagio giovanile, comprende tutte le difficoltà che possono investire diversi ambiti della vita di un giovane, sia a livello affettivo, che familiare, che scolastico o sociale. Il disagio può manifestarsi sia in forma emotiva, attraverso alcuni segnali come stati d‟ansia, cambiamenti di umore, irrequietezza, e sia attraverso comportamenti devianti.

Il concetto di devianza fa riferimento alle norme di un dato gruppo sociale e alle loro violazioni, possiamo distinguere la devianza primaria, la quale corrisponde alla violazione di una norma sociale mediante un atto non conforme, da quella secondaria, e cioè sistematica, dove interviene la stigmatizzazione.

Talvolta la società non riesce a fornire gli strumenti adatti a far superare gli ostacoli che inevitabilmente s’incontrano in un periodo come quello dell’adolescenza o del passaggio all’età adulta più in generale. I giovani si trovano cosi, spesso, a vivere e ad alimentare dei desideri in contrasto con la realtà sociale, che non solo non li agevola, ma che per di più attua su di loro una sorta di meccanismo di controllo attraverso le regole e i divieti tipici di ogni società. Questo stato di malessere vissuto da alcuni soggetti può restare latente o sfociare in atteggiamenti e comportamenti di contrasto, di frattura nei confronti del sistema.

Questi sono definiti comportamenti devianti ovvero che escono dalla normalità e vanno ad infrangere in qualche modo delle norme, siano esse di carattere legislativo, morale o sociale. Tali comportamenti sono quelli che trovano maggiormente spazio nelle cronache ed anche nelle ricerche sociali, proprio perche rappresentano casi esemplari di un disagio forte e palpabile.