Ai pompieri serve forza d’animo, ma anche un peluche

Curiosando in casa d’altri – I Pompieri svizzeri

Quando entriamo nella sala riunioni, ad aspettarci sui banchi c’è un orsacchiotto di peluche vestito da pompiere e pensiamo subito ‘simpatico, come gadget’. Ma non è un gadget. Il comandante del Centro di intervento del San Gottardo (Cig), Fabrizio Lasia, ce lo spiega subito: «Noi lo chiamiamo orsetto consolatore. Lo diamo ai bambini coinvolti negli incidenti». Serve poco altro per intuire le difficoltà di questi pompieri professionisti – gli unici oltre a quelli di Lugano – chiamati a vigilare sulla galleria autostradale, ma anche sulle rampe e le gallerie che da lì scendono fin oltre Faido. Il mestiere consiste nel prepararsi al peggio, per evitarlo.

E siccome per riuscirci occorre contare su un gruppo coeso e motivato, il tenente colonnello Lasia sta lavorando attivamente per gestire al meglio la sua squadra. Non a caso siamo qui con Sintetica, società farmaceutica del Mendrisiotto pluripremiata per la sua gestione del personale, che collaborerà con i pompieri per valorizzare le loro risorse (vedi ‘laRegione’ del 18 febbraio).