Perché una formazione antincendio?

Please follow and like us:

ROBERTO TAGLIAFERRI

Il D.lgs 81 del 2008 stabilisce che il datore di lavoro deve valutare i rischi presenti in azienda e nominare i lavoratori addetti alla prevenzione incendi e al loro contrasto. Il numero di questi addetti e la loro formazione deve essere rapportata alle caratteristiche specifiche dell’azienda ed al suo livello di rischio d’incendio. Il D.M. 10 marzo 1998 ha individuato tre livelli di attività e di rischio: basso, medio ed elevato. L’incendio è un rischio sempre presente che spesso viene sottovalutato ma che potenzialmente può interessare contemporaneamente ogni livello dell’organizzazione aziendale e del ciclo produttivo. Il corso intende addestrare e formare gli addetti alla gestione dell’emergenza in relazione ai rischi cui può essere soggetta la propria azienda.

Cosa è necessario conoscere per lavorare in sicurezza?

Il fuoco: come si manifesta, come si classifica e come si contrasta;

I mezzi di estinzione: come si dividono, come riconoscerli e come utilizzarli;

Dispositivi di protezione: come adottarli correttamente e come agiscono per proteggerci;

Sicurezza e segnaletica: individuare le vie di esodo e comprendere le indicazioni di salvaguardia;

Queste informazioni sono basilari per comprendere, conoscere e saper contrastare i rischi che possono presentarsi nell’ambito delle attività lavorative e salvaguardare persone e luoghi. Aumentare la cognizione di queste tematiche significa accrescere il livello di protezione insieme alla tutela e alla qualità del proprio operato.

Via idrovore della Magliana,143

segreteria@pimantincendio.it







Tel. 06/65759205