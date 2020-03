Qualificazioni regionali di Karate: brillanti risultati per la scuola CampanariKarate

Please follow and like us:

Ufficio stampa Campanarikarate

Si sono aperte domenica 2 Febbraio le selezioni Regionali per le qualificazioni ai Campionati Italiani e Coppa Italia della Federazione Italiana Karate.

La prima tappa per la specialità kata si è svolta nella ridente cittadina di Acquapendente (VT). Oltre 300 gli atleti in gara, non potevano mancare i ragazzi della scuola Campanarikarate con oltre 40 allievi accompagnati dai rispettivi tecnici: l’allenatrice Giulia Panella tecnico della Poseidon di via Laurentina a Roma, l’istruttore Valerio Pacelli tecnico della Onda Blu di via Siviglia a Torvajanica e il maestro Roberto Campanari tecnico della New Line di Via Orazio a Pomezia e della Body Flex di via del Tintoretto Roma.

Ecco i loro risultati: nella categoria Bambini -7 anni Averi Leon conquista la medaglia di bronzo, nella categoria ragazzi 8-9 anni oro per Montesi Alex, argento per Ciamei Alessandro e bronzo per Petrea Alexandru, nelle speranze 10-11 anni primo posto per Biricocoli Giulia e Taccaliti Maya, secondo posto per Ricciardi Irene, terzo posto per Casciotti Sofia e Parrillo Eleonora, nel maschile Primo Usai Luca, secondo Cucchiarale Valerio e terzo Amoruso Giovanni e Bellissima Romano. Per gli Esordienti 12-13 anni Pacifico Flavio e Soccio Eliana sono medaglia d’oro, argento per Palumbo Alessandro e bronzo per Carboni Elio e Leggieri Edoardo, nei cadetti 14-15 anni Quero Giulia e Camastra Paolo sono medaglia d’oro, secondo Giuli Tommaso e terza Postoncini Francesca, negli junior 16-17 anni Codoni Valerio è terzo mentre nei senior + 18 anni Menghini Giulia è prima.

A margine della gara il commento del maestro Campanari: “Inizio con il ringraziare i nostri sponsor che ci accompagnano in queste gare la IG Operation spa e la Consulthink Spa e la redazione de “Il Faro” www.ilfaroinrete.it che ci segue con costanza. Sono soddisfatto per i buoni risultati dei nostri ragazzi: in alcune categorie abbiamo fatto il pieno sui podi segno che stiamo lavorando bene.

Medaglie a a parte sono contento per l’esperienza vissuta dai ragazzi sicuramente più importante del piazzamento ottenuto, ora si torna al lavoro per la prossima gara di kumite a Febbraio”