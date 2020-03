Roma, si rompe tubatura gas durante lavori: evacuate tre palazzine

Please follow and like us:

repubblica.it

Evacuate tre palazzine e chiusa via Polverese. L’allarme è scattato per una fuga di gas: gli operai stavano intervenendo su un tratto di strada per lavori di manutenzione tra via Etna e via Polverese, a Conca d’Oro, quando ha ceduto una conduttura a bassa pressione.

Sono stati proprio loro a chiamare i pompieri non appena hanno sentita l’aria che si saturava. Sul posto i pompieri che hanno subito disposto l’evacuazione delle tre palazzine e la chiusura della strada per consentire la messa in sicurezza.