Un orrore senza fine

Lo aveva appena detto ieri all’Angelus il Papa, c’è una recrudescenza della violenza ed a farne le spese sono tanti uomini, donne e bambini vittime della guerra e che provano a chiedere rifugio e aiuto ad una parte del mondo che in questo momento non li ascolta, presa com’è da un’altra emergenza che non riesce a gestire. Ma mentre si sprecano fiumi di parole su una presunta epidemia influenzale, nel mondo ogni giorno si muore per la fame, per l’inquinamento e per la guerra. In questo scenario, si confrontano uomini potenti che si sfidano e alzano la voce, calpestando coloro che sono più fragili.