Bonus baby sitter 2020, possibile ritorno dei voucher causa Coronavirus?

Bonus baby sitter 2020, tra le agevolazioni per le famiglie in queste settimane di emergenza Coronavirus, per la quale sono state chiuse le scuole, il Governo potrebbe riattivare i voucher.

In base alle dichiarazioni della Ministra per la Famiglia Elena Bonetti, infatti, il Governo sta pensando a vari incentivi per poter permettere ai genitori di continuare a lavorare, ora che le scuole rimarranno chiuse fino al 15 marzo per effetto del decreto del 4 marzo 2020.

Perché anche se le scuole chiudono, e i bambini restano a casa, direbbero gli inglesi “the show must go on”, per non permettere all’economia di fermarsi completamente.

I genitori con figli in età scolare si trovano infatti in seria difficoltà, dovendosi destreggiare tra bimbi a casa e la necessità di lavorare, visto che anche l’opzione di lasciare i bambini ai nonni non è tra le scelte più sagge.

I nonni infatti rientrano nelle categorie più a rischio in questa situazione di emergenza sanitaria, e di conseguenza vanno maggiormente tutelati, evitando le possibilità di contagio tramite il contatto coi bambini.