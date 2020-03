Straga di Quargneto, il Tribunale del riesame dice sì all’arresto di Antonella Patrucco

Please follow and like us:

ALESSANDRIA. «Antonella Patrucco deve andare in carcere». Il Tribunale del Riesame ha accolto la richiesta della procura di Alessandria e ha disposto l’ordine di custodia cautelare per la moglie di Gianni Vincenti, già detenuto dal 10 novembre scorso per la strage di Quargnento.

Il procuratore della Repubblica Enrico Cieri e il sostituto Elisa Frus, che hanno incriminato entrambi in concorso per gli stessi reati – omicidio doloso plurimo (per la morte di tre vigili del fuoco sotto le macerie della casa saltata in aria a causa dell’esplosione criminale, del 4-5 novembre, architettata per incassare i soldi dell’assicurazione), lesioni volontarie (per le ferite ad altri due pompieri e a un carabiniere), crollo doloso di abitazione, truffa e calunnia – avevano chiesto il provvedimento restrittivo anche per la moglie, ma il gip, pur ammettendo i gravi indizi a carico della donna, aveva respinto l’istanza ritenendo che fossero venute meno le esigenze cautelari. Il giudice aveva invece accolto la richiesta della procura di procedere con il rito immediato a carico dei coniugi: l’inizio del processo in Corte d’Assise, per il momento, è fissato al 4 maggio.