Coronavirus, dai vigili del fuoco 6mila bottigliette d’acqua per sanitari e pazienti dell’ospedale

„orse, a ben guardare, il periodo tremendamente difficile che tutti stiamo vivendo a causa dei tanti contagi da Coronavirus, può essere visto anche sotto un altro aspetto, più umano, che sta promuovendo spontaneamente nella collettività piacentina una gara virtuosa di solidarietà, soprattutto verso l’ospedale di Piacenza che si trova davvero ad affrontare un momento di forte pressione. I vigili del fuoco di Piacenza hanno donato, grazie anche alla collaborazione della ditta Meazza di Gossolengo, quattro bancali di acqua, circa 6mila bottigliette consegnate la mattina di sabato 7 marzo, e destinati ai pazienti e a tutto il personale in servizio nel polo sanitario piacentino. Una donazione compiuta dai pompieri piacentini per supportare con un piccolo ma importante gesto chi in queste ore si trova a fronteggiare questa malattia come paziente o come sanitario in prima linea: l’acqua infatti, benché sicuramente all’ospedale di Piacenza non manchino certo le scorte, rappresenta un ristoro fondamentale ed essenziale, un bene di altissimo consumo, sia per chi è ammalato, sia per chi sta lavorando senza sosta da giorni. Ancora una volta i vigili del fuoco dimostrano così di saper intervenire con quello spirito di solidarietà, amore gratuito per il prossimo e tempestività nei momenti difficili, che sono da sempre i valori cardine del loro lavoro.“

