Pomezia, i vigili del fuoco entrano dalla finestra e trovano un anziano morto

Please follow and like us:

ilcaffe.tv – https://urly.it/34prn

Un anziano di 86 anni è stato trovato senza vita nel suo appartamento al centro di Pomezia, in via Matteotti, dopo che i vigili del fuoco del distaccamento pometino hanno fatto irruzione in casa entrando dalla finestra. L’uomo, che a quanto risulta viveva da solo, non si vedeva da alcuni giorni e sembrava aver abbandonato le sue abitudini consuete, così alcuni vicini si sono preoccupati e hanno chiesto l’intervento dei pompieri. Una volta entrati in casa, la triste scoperta: l’86enne, probabilmente colto da un malore, era già spirato, come accertato anche dai sanitari dell’ambulanza che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.