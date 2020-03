Tutti al cinema con i consigli de Il Faro

Please follow and like us:

Simona Mastropaolo e Anna Maria Pugliese

ome non iniziare con un film italiano se poi è anche l’ultima pellicola del nostro affezionato Verdone? In sala dal 27 febbraio c’è Si Vive Solo Una Volta, un viaggio on the road verso i mari del Sud d’Italia fra incontri surreali, stupefacenti rivelazioni ed esilaranti avventure. Un team di quattro eccellenti professionisti ma soprattutto amici, forse ancora poco cresciuti, si ritrovano ad affrontare un’esperienza che non dimenticheranno mai. A rendere ancora più divertente questa commedia, che è un inno all’amicizia ci sono oltre a Carlo Verdone, la bravissima Anna Foglietta e i simpatici e un po’ pazzerelli Rocco Papaleo e Max Tortora.

E ora l’attesissimo e ultimo film d’animazione della Disney Pixar, Onward – Oltre La Magia che ci catapulta in nuovo e fantastico universo fatto di case, automobili, smartphone… proprio come il nostro se non fosse che è invece abitato da elfi, fate, troll, unicorni, gnomi e tanti altri personaggi della fantasia. Lo spettacolo di questo straordinario mondo lascia senza fiato anche la trama non è da meno: due fratelli che hanno perso il papà quando erano molto piccoli, affrontano un viaggio che lo riporterà in vita per un ultimo magico ed indimenticabile giorno. A cinema dal 5 marzo.

Lo stesso giorno esce Un Amico Straordinario con un incredibile Tom Hanks nei panni di Fred Rogers, famosissimo conduttore televisivo di un programma per bambini che viene intervistato da un cinico e disilluso giornalista. Tra i due si instaura un rapporto capace di riportare a galla la spensieratezza dell’infanzia rimasta fino a quel momento sepolta dalla complessità della vita adulta.

Dal regista di Full Monty, Peter Cattaneo, arriva un’esilarante commedia questa volta tutta al femminile assolutamente da non perdere: Military Wives una parabola d’amore in tempo di guerra che mostra l’altro versante della tragedia, quello di chi resta a casa in balia di un’interminabile attesa: le mogli dei soldati parlano la stessa lingua, preparano pasti, curano i bambini e ingannano la solitudine a colpi di musica pop.