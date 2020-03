Un Evento dell’Associazione Culturale Visioni ed illusioni alla Casa del Cinema

Please follow and like us:

ELENA PRESTI

Un’associazione attiva da vari anni, impegnata nel Lazio, a livello artistico e culturale, e’ l’Associazione Culturale Visioni ed Illusioni. Ho avuto modo di conoscerla bene, anche nei due suoi ultimi importanti eventi come la presentazione del libro di Giovanni Grasso con cena al prestigioso Circolo Tevere Remo e la proiezione alla nota Casa del Cinema di Roma, dello storico film “Io la conoscevo bene”.La regia e’ di Antonio Pietrangeli, un film del 1965, che ha vinto ben 3 Nastri d’Argento nel 1966 e che ha visto una giovanissima Stefania Sandrelli nel primo suo ruolo da protagonista..

Scritto dallo stesso Pietrangeli, da Maccari e dall’ancor piu’ celebre Scola, vanta attori quali Nino Manfredi, Enrico Maria Salerno, Ugo Tognazzi, Franco Nero, che ho avuto l’occasione anche d’intervistare proprio prima della proiezione stessa. L’evento organizzato dall’Associazione Culturale Visioni ed Illusioni mi ha permesso d’intervistare, in primis, il suo Presidente Onorario Giuliano Montaldo e, subito dopo, il suo Presidente Ettore Spagnuolo.Giuliano Montaldo, un pilastro del cinema italiano,quasi 90enne, splendidamente portati, con 70 anni d’ importante carriera alle spalle: attore, sceneggiatore, regista di documentari e film, ha ricordato anche, a sua volta, il grande Carlo Lizzani, con cui ha debuttato come attore in un piccolo ruolo, per poi continuare fino all”anno scorso, in un ruolo da protagonista e ricordando tanti film importanti da lui interpretati con i più famosi attori italiani e che ha anche diretto in varie regie di successo, fra tutti ricordiamo

I demoni di San Pietroburgo ed il più recente l’Industriale.Ettore Spagnuolo, Presidente della Associazione Visioni e Illusioni, già commercialista e produttore di film, si è impegnato nella promozione di fllm restaurati, concerti e presentazione di libri.Franco Nero, attore internazionale, conosciutissimo anche Oltreoceano. invitato a parlare del film suddetto alla Casa del Cinema, ha raccontato aneddoti sia del film che dei suoi ruoli anche in altri film come in quelli di Tarantino (fan dell’attore stesso), sia della sua carriera da regista, che da scopritore di vari giovani talenti registici italiani, supportandoli, non solo in qualità di attore, nel girare anche dei cortometraggi.

Ora Franco Nero sta aspettando di iniziare un altro suo film da regista, con nomi importantissimi e vari premi Oscar, sia attori (Kevin Spacey) ma anche costumista (Milena Cannonero) e direttore della fotografia (Vittorio Storaro)..Che dire, un evento d’immersione nel vero cinema nazionale ed internazionale, anche se ci si aspettava di incontrare ed intervistare la grande Stefania Sandrelli, che sfortunatamente influenzata, ha dovuto declinare, con dispiacere, questa bella occasione di cinema da vivere insieme all’Associazione Culturale Visioni ed illusioni