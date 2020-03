Coronavirus, rivolta nel carcere di Rieti: tre i detenuti morti

Please follow and like us:

fanpage.it –

Il Garante dei Detenuti del Lazio Stefano Anastasia ha confermato la morte di tre detenuti nel carcere di Rieti, dopo la rivolta scoppiata nel pomeriggio di ieri come in molti altri penitenziari italiani in correlazione alla diffusione del coronavirus in Italia. Altri otto detenuti sono stati trasportati in ospedale, tre dei quali si trovano in terapia intensiva e un altro è stato trasferito d’urgenza a Roma in eliambulanza. Le autorità parlano di una dinamica simile a quanto accaduto a Modena, dove sette detenuti sarebbero morti dopo aver assunto metadone e psicofarmaci presenti nell’infermeria del carcere presa d’assalto. Una dinamica ora al vaglio dell’autorità giudiziaria che ha disposto l’autopsia sulle salme dei carcerati deceduti.

https://roma.fanpage.it/coronavirus-rivolta-nel-carcere-di-rieti-3-detenuti-morti/