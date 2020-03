La vicinanza della UILPA Vigili del Fuoco a tutti gli operatori sanitari e di pubblica utilità

Please follow and like us:

COMUNICATO STAMPA

A tutte le lavoratrici ed i lavoratori del sistema sanitario provinciale e regionale dagli infermieri, ai medici, ospedalieri e di base, agli operatori sociosanitari, ai farmacisti, che con la loro professionalità e competenza cercano, pur tra mille difficoltà dovute ai fatti contingenti del momento, di provvedere alle esigenze dei malati e dei contagiati, vogliamo portare la nostra vicinanza e solidarietà ad una categoria con la quale, quotidianamente, condividiamo gran parte del nostro lavoro.

Il nostro più profondo GRAZIE per la passione e la dedizione dispiegata, contraccambiando i segni tangibili di vicinanza espressi lo scorso novembre anche dagli operatori sanitari, in occasione della morte dei tre vigili del fuoco ad Alessandria, tra i quali il reggino Nino Candido.

Un plauso e vicinanza anche a tutti i Vigili del Fuoco ed alle forze dell’ordine, impegnate quotidianamente alla salvaguardia della cittadinanza, in un combattimento impari e le cui armi a disposizione risultano inefficaci.

Come sindacato di categoria, da sempre vicino ai lavoratori vogliamo raccomandare a tutti di attenersi alle misure di contenimento e prevenzione, proprio per aiutare tutti coloro che sono impegnati in prima linea nel fronteggiare l’emergenza, contribuendo così a combattere questo nemico invisibile, perché nessuno è immune e perché tutti coloro che svolgono un ruolo importante come soccorso e tutela, sono preziosi a tutta la collettività e come tali devono essere salvaguardati.

Fabio Maragucci

Responsabile Ufficio Stampa

UILPA Reggio Calabria