Coronavirus, nuove regole anche per i Vigili del fuoco

GROSSETO – Il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Grosseto mette in atto nuove disposizioni per gli interventi di soccorso tecnico urgente e per la permanenza di personale tecnico, operativo e amministrativo, nonché del personale esterno che accede ai locali della caserma in seguito alle nuove norme di contenimento del Coronavirus.

«Si conferma la necessità, già peraltro evidenziata da tempo, dell’utilizzo dei DPI (dotazioni di protezione individuale) consoni all’emergenza sanitaria in atto, predisposizione di tecniche di avvicinamento alle persone per limitare al massimo la riduzione della distanza di sicurezza, ma solo qualora non si tratti di soccorsi a persona (incidenti stradali, recuperi e salvataggi in genere) dove l’urgenza non consente variabili».