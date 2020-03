Please follow and like us:

Coronavirus | Turni da 24 ore per i vigili del fuoco: così si limtano le possibilità di contagio

„a pandemia di coronavirus non sta impegnando tantissimo solo il personale medico e paramedico, ma anche i vigili del fuoco che, come le forze dell’ordine e l’esercito, devono preservare il più possibile la salute dei propri uomini e donne al fine di continuare a garantire supporto nelle operazioni di soccorso e di tutela della sicurezza. Il comando dei vigili del fuoco di Como, come quelli di tutta Italia, dovrà attivare i turni di 24 ore. In poche parole ogni pompiere dovrà restare i caserma per essere disponibile 24 ore su 24 per eventuali interventi di emergenza. In questo modo vengono limitati gli spostamenti dei vigili del fuoco in ingresso e in uscita dal comando (per esempio per recarsi nelle propre abitazioni) limitando, in questo modo, anche le possibilità di contagiuo.“

