Gallera: «Crescita non esponenziale In otto giorni possiamo svoltare»

ecodibergamo.it

«A Codogno, all’interno di quella famosa zona, è quasi pari a zero. Quindi c’è una strada e un modello. Sforziamoci tutti». Lo ha sottolineato l’assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera, intervenendo su Rai3 ad Agorà. Che ha aggiunto: «Le temperature stanno diventando miti, ma non usciamo il sabato e la domenica. Stiamo a casa anche se c’è il sole. Sabato scorso la situazione era agghiacciante, con gente nei parchi e per strada. Se resistiamo otto giorni, io penso che arriviamo a una svolta».

«Siamo tornati a chiedere una nuova riflessione, magari solo per la Lombardia. Il governo ha voluto fare un grande sforzo per tutta l’Italia, ma è evidente che noi viviamo una situazione molto specifica e molto particolare. Soffocare qui il virus ha un effetto benefico per tutti. Quindi c’è immaginare un’eccezione lombarda, la chiusura di alcune aziende, ma non di tutte. Forse è il momento di tornare a recuperare quel ragionamento e quelle identificazioni che avevamo fatto». Sono sempre parole di Gallera.