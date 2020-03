I Computer per moltiplicare le intelligenze

Please follow and like us:

MASSIMO MARZI

L’uomo, nel suo incessante percorso evolutivo ha inventato macchine e strumenti per moltiplicare la sua forza fisica; con la creazione del computer ha messo i presupposti per moltiplicare le sue facoltà mentali ed espandere la sua intelligenza.

Gli americani che l’hanno inventato lo hanno battezzato col temine computer che deriva dal verbo “compute”che significa calcolare.

Nelle varie lingue assume denominazioni funzionali diverse: noi in Italia lo chiamiamo calcolatore (o anche elaboratore), i francesi lo chiamano “ordinateur” , gli spagnoli “ordenador”, I portoghesi “computador”.

I computer in meno di 80 anni si sono sviluppati attraverso tre generazioni tecnologiche e dal 1937 hanno cominciato ad affiancare incessantemente l’uomo nello studio, nel lavoro e nello svago.

Prima generazione a valvole: 1937-1946

Nel 1937 il primo computer elettronico digitale, si chiamava Atanasoff-Berry Computer (ABC).

Nel 1943 fu costruito un computer elettronico colossale per i militari.

Nel 1946 fu costruito il primo computer digitale per scopi generici, l’Electronic Numerical Integrator e Computer (ENIAC). Questo computer pesava 30 tonnellate e aveva 18.000 tubi a vuoto usati per l’elaborazione.

Seconda generazione a transistor: 1947-1962 –

Nel 1951 fu presentato al pubblico il primo computer per uso commerciale; il computer automatico universale (UNIVAC 1).

Nel 1953 i computer della serie International Business Machine (IBM) 650 e 700 hanno lasciato il segno nel mondo dei computer. Durante questa generazione di computer sono stati sviluppati oltre 100 linguaggi di programmazione, i computer disponevano di memoria e sistemi operativi. Supporti di memorizzazione come nastro e disco erano in uso anche stampanti per l’output.

Terza generazione a circuiti integrati : 1963 – ad oggi –

L’invenzione del circuito integrato ci ha portato alla terza generazione di computer.

Con questa invenzione i computer sono diventati più piccoli, più potenti, più affidabili e sono in grado di eseguire molti programmi diversi contemporaneamente.

Nel 1976 nacque la APPLE

Nel 1980 nacque Microsoft Disk Operating System (MS-Dos),

Nel 1981 IBM introdusse il personal computer (PC) per uso domestico e in ufficio.

Il computer progressivamente è entrato come protagonista nelle nostre vite e sta seguendo percorsi evolutivi in ogni settore.

Sistemi esperti, intelligenza artificiale, realtà virtuale, realtà aumentata e robotica promettono grandi cambiamenti mentre utilizziamo già applicazioni per la domotica, la medicina, la didattica, l’home banking, il turismo, la sicurezza, i servizi sociali, la ricerca, il settore energia, l’ingegneria, la finanza…insomma non esiste oggi un aspetto della vita quotidiana in cui il computer non trovi progressive ed efficaci nuove possibilità d’impiego.

Bisogna considerare che non sono soltanto le macchine ad evolvere; anche i programmi vengono sviluppati per consentire una maggiore amichevolezza (interfaccia uomo-macchina) e rendere sempre più intuitivo l’impiego delle applicazioni.

La progettazione del software oggi è probabilmente una delle discipline più promettenti nell’evoluzione dell’informatica, forse ancora più pesantemente del dominio dell’hardware che comunque continua a esprimere capacità elaborative e prestazioni in continua crescita.

Io stesso che sono cresciuto in mezzo agli strumenti elettronici ed alle loro progressive trasformazioni ho personalmente constatato dei cambiamenti impensabili soltanto pochi anni fa.

Da addetto ai lavori, credo di poter affermare che, quello che è accaduto nelle telecomunicazioni negli ultimi 30 anni non può che stupire anche i tecnici protagonisti del cambiamento.

Le reti di comunicazione via cavo e via etere con le connessioni Internet e le comunicazioni cellulari stanno per entrare nella quinta generazione detta più brevemente “5G” che rispetto alla “4G” attuale avrà prestazioni stimate anche 100 volte più veloci rispetto alle attuali potenzialità trasmissive (ad esempio con le velocità 5G si potrà scaricare un intero film in pochissimi secondi).

Esistono ricerche soprattutto in campo militare che come sempre precedono le più grandi innovazioni; le scoperte all’orizzonte preannunciano conquiste che sembrano fantascienza.,.

Come saranno le nostre esistenze digitali nei prossimi 10 o 20 anni ?

Dobbiamo resistere per essere testimoni del futuro che verrà e non vi preoccupate…i computer ci aiuteranno a vivere più a lungo e meglio soprattutto se impareremo a sfruttare bene le “3I” che impongono:

la conoscenza adeguata degli strumenti I nformatici e delle applicazioni;

la capacità di navigare con competenza in I nternet sapendo trovare ciò che ci serve;

l’adeguata conoscenza della lingua Inglese su cui si basa larga parte dello scibile umano.

Massimo Marzi