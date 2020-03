“Non sapevo del divieto…”: la pizzeria era aperta come niente fosse, denunciato il titolare

Please follow and like us:

oggitreviso.it – https://urly.it/34s_1

CONEGLIANO – Pizzeria aperta a pranzo, con persone dentro che mangiavano tranquillamente come in un giorno normale. Si trova nella zona di Susegana, il titolare per questo è stato denunciato, essendo in violazione del decreto per arginare la diffusione del coronavirus che dispone la chiusura totale di bar e ristoranti.

“Non sapevo che ci fosse il divieto…”, si è giustificato coi carabinieri il gestore della pizzeria quando oggi sono entrati ed hanno chiesto come mai stessero lavorando: una motivazione che naturalmente non è bastata per evitare la denuncia per la violazione della normativa.

I pochi clienti che c’erano all’interno, invece, non sono incorsi in alcuna sanzione.