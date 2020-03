Nuoro, Vigili del fuoco salvano un uomo disperso in zona Montalbo

Please follow and like us:

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Dalla serata di ieri, i Vigili del fuoco del distaccamento di Siniscola insieme a quella degli specialisti SAF (Speleo Alpino Fluviale) della sede centrale di Nuoro sono stati impegnati per diverse ore nel recupero di un uomo disperso in località Montalbo. Particolarmente complesse Le operazioni di recupero sono state particolarmente complesse per il personale soccorritore sia per la zona impervia sia per l’applicazione delle misure sanitarie di prevenzione per il contagio da COVID-19. L’uomo è stato poi raggiunto in sicurezza e condotto in autonomia il luogo sicuro.