Coronavirus, i carabinieri corrono sul mare e il comandante li bacchetta: “Inopportuno”

Del caso si è interessato fin da subito anche il comandante provinciale dell’Arma livornese, il colonnello Massimiliano Sole, visto che il Primo reggimento Tuscania (basato ad Ardenza) fa parte della Seconda Brigata mobile. È di fatto “comunicante” con il nucleo provinciale, essendone sempre a stretto contatto e non solo geograficamente, ma formalmente è distaccato da Livorno visto che si tratta di un’unità a sé stante, fiore all’occhiello della Benemerita con circa 550 militari.

«L’iniziativa, assunta nell’ambito delle attività addestrative, è da considerarsi inopportuna – spiega il comandante provinciale, che dopo la pubblicazione del filmato sul web ha subito preso contatti con il comandante della Seconda brigata mobile – comunque i carabinieri si stavano allenando per partecipare al concorso per entrare nel nostro reparto di eccellenza, non per piacere personale. Di fatto sono degli atleti. Le selezioni sono molto dure, come è normale che sia, ma già da stasera (ieri per chi legge ndr) l’allenamento in città è stato sospeso proprio per via dell’emergenza coronavirus. D’ora in avanti si alleneranno singolarmente, nel rispetto del decreto del Consiglio dei ministri, visto che l’attività fisica rientra nei loro doveri».