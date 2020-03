Covid-19, il test dell’unità nei giorni della distanza

Please follow and like us:

interris.it – https://www.interris.it/la-voce-degli-ultimi/covid-19-il-test-dellunita-nei-giorni-della-distanza/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=giornaliera

In questo difficile periodo storico l’Italia e l’intera Europa sono flagellati dal virus Covid 19 detto anche Coronavirus ed essendo lo stesso una grave malattia infettiva che può sfociare in una grave polmonite, in questo periodo sono state varate delle leggi finalizzate al contenimento del contagio attraverso una limitazione importante degli assembramenti e della conseguente socialità.

Rispettare le poche e semplici regole che il Governo ha posto in essere significa limitare la diffusione del virus e le conseguenti possibili vittime, per questo, è importante che, in questo lasso di tempo, il popolo italiano riveda le proprie abitudini in termini di relazioni sociali.