interris.it – https://www.interris.it/news/europa-a-porte-chiuse-la-pandemia-di-covid-19-nel-continente/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=giornaliera

Oltre 20mila malati: è il bollettino italiano dell’epidemia di Covid-19, che l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha classificato come “pandemia”. Rispetto a sabato, c’è stato un incremento di 2.853 persone, mentre i decessi sono 1.809, 368 in più del giorno precedente. Ma crescono i numeri del contagio da coronavirus in tutta Europa. Oltre 52.400 i casi confermati nel Vecchio Continente. Secondo il rapporto di AFP, sono oltre 2mila i decessi (2.291) , la maggior parte dei quali in Italia. Ma non solo. Nelle ultime ore si è registrato un aumento considerevole anche negli altri Paesi europei, che come misura di contenimento chiudono le frontiere ed adottano misure analoghe a quelle messe in campo nel nostro Paese (chiusura di pub, ristoranti, luoghi di ritrovo non necessari, divieto di assembramenti, ecc.).