Incendio in un’abitazione a Ciano, cinque squadre dei vigili del fuoco al lavoro

C’è voluto l’intervento di ben cinque squadre dei vigili del fuoco, da Treviso e Montebelluna, per spegnere un incendio che ha devastato un’abitazione a Ciano di Crocetta del Montello, al civico 16 di via Rivette. L’allarme è stato lanciato al 115, poco dopo le 12. I danni provocati dalle fiamme sono stati ingenti ma fortunatamente non si sono registrati intossicati. Ignote per ora le cause delle fiamme; accertamenti sono in corso per accertare ciò che ha provocato il rogo.“

http://www.trevisotoday.it/cronaca/crocetta-incendio-16-marzo-2020.html