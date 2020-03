I vigili del fuoco non hanno più orari di lavoro: sempre operativi per fronteggiare l’emergenza

Please follow and like us:

corrieresalentino.it – https://urly.it/34×36

In ottemperanza alle ultime disposizioni del Presidente del Consiglio e del Ministero dell’Interno, anche il personale operativo del comando dei Vigili del Fuoco di Lecce dal 12 marzo è passato dal normale orario di servizio ad un orario che prevede turni da 24 ore, per meglio fronteggiare l’emergenza COVID 19.

In particolare, per limitare gli spostamenti e gli eventuali contagi, il personale permane in servizio per 24 ore di seguito in modo da effettuare un solo cambio turno al giorno.

Ad alleggerire questa situazione, ci sono da registrare i tanti gesti di solidarietà dei cittadini nei confronti di chi è sempre in prima linea, nella fattispecie gli operatori del soccorso tecnico urgente, che spesso lavorano fianco a fianco con i sanitari del 118 anche nell’emergenza COVID.