Roma, autoarticolato si ribalta nell’area del porto di Civitavecchia

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Nella serata di lunedì 16 marzo i Vigili del fuoco sono intervenuti all’interno dell’area portuale di Civitavecchia per un incidente di un autoarticolato che trasportava olio vegetale. Il fatto, le cui cause sono in fase di accertamento, è avvenuto intorno alle 20:00 nei pressi della rotonda al varco Nord, dove il mezzo pesante si è ribaltato su una fiancata. Il conducente è rimasto illeso, solo completamente ricoperto d’olio, ed è stato comunque trasportato a scopo precauzionale all’ospedale San Paolo per le cure del caso dal personale del 118. Tutto il carico a bordo del mezzo, 33 quintali di olio, si è riversato sull’asfalto e ha causato la chiusura al traffico della strada. I Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area mentre su disposizione dell’Autorità portuale una ditta specializzata è stata incaricata di aspirare il liquido e procedere alla bonifica della zona teatro dell’incidente. Per motivi di sicurezza, il mezzo è stato presidiato dai Vigili del fuoco fino alla mattina di martedì per essere poi riportato sulle ruote.

