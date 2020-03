Scontro ta due vetture in loc. Luni

Please follow and like us:

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI LA SPEZIA

I vigili del fuoco del Comando Provinciale della Spezia sono intervenuti nel primo pomeriggio in loc. Luni per un incidente stradale.Per cause in corso di accertamento, un’auto di Poste Italiane si è scontrata con un’altra vettura ribaltandosi su un fianco. Sul posto veniva inviata la squadra del Distaccamento Val di Magra con un’autopompa e un fuoristrada, con cinque operatori, che hanno estratto la conducente – vigile e cosciente – passando dal bagagliaio. Si è reso necessario, per l’operazione, tagliare il divisorio tra il bagagliaio e l’abitacolo della vettura di servizio, dopodiché la conducente è stata stabilizzata su una barella spinale e, una volta estratta, è stata affidata alle cure dei sanitari per il trasporto in ospedale.Nessuna conseguenza, invece, per gli occupanti dell’altro mezzo coinvolto.Sul posto il personale del 118 e i Carabinieri della Stazione di Luni che si sono occupati dei rilievi del caso.