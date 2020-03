Vigili del fuoco senza dispositivi di protezione?? sarà proprio così?

Please follow and like us:

LIA ALBONICO

E’ già da più di qualche giorno che si segnalano lamentele per la preoccupante situazione per quanto riguarda i dispositivi di protezione individuale.

Da fonte assolutamente certa e certificata ricevo e pubblico

“A tutte le prime partenze di Roma è stato consegnato un kit

da utilizzare come prevede il nostro protocollo stabilito dal GOP.

8 tywek

5 occhiali

10 mascherine FFP3

1cf da 100 pz di guanti

2 gel da 500ml di gel disinfettante mani

1 lt di ipoclorito di sodio.

6 sacchi rifiuti.

Fornite anche in forma ridotta essendo due operatori, tutte le AS sollevamenti/Fiamma/ Teli/capiturnoprovinciali/primo e secondo funzionario/comandante e vicario/ nbcr +sostentamento speciali per aeroporti e porto,/Ta61/TA62.

Tali kit fino ad oggi sono stati sostentati nel mantenimento malgrado molti di essi siano stati anche utilizzati impropriamente in relazione alla procedura impartita o ” smarriti o volatilizzati” ……per non aggiungere altro….

Vista la richiesta spropositata di materiale utilizzata fino ad oggi fuori protocollo e senza il relativo corrispettivo di materiale rientrato pseudo contagiato, il GOP verifica e controlla e autorizza consegna dei materiali e richieste rapporti.

Vista la preoccupazione leggittima di contagio da parte di tutti, come mai a fronte di migliaia di pezzi di materiale uscito non vi è corrispondenza di materiale reso presunto contaminato? Dove buttiamo la merce presunta contaminata covid a casa nostra? In caserma? Per la strada?

C’è da riflettere un attimo secondo me e farsi anche qualche esame di coscienza nell’ interesse di tutti.

Per eventuali approfondimenti riguardo come funzionano certe cose andare a leggere la disposizione della protezione civile 635 pubblicata in gazzetta ufficiale 48 del 26/02/2020.

Malgrado questo ho e stiamo facendo tutti anche l’impossibile per garantire tutto a tutti . Ci vuole la mano di tutti perché tutti abbiamo un unico scopo dal Comandante all’ultimo vigile! Ne sono testimone. Una cosa ottenuta con abile furberia viene tolta a un collega che ne ha veramente bisogno!Pensateci bene perché non siamo una fabbrica di materiali.

Il mio intervento non ha sfondi sindacali e altri scopi e non mi rivolgo a nessuno in particolare, sono solo uno che ha e sta cercando di fare il massimo ogni giorno anche gratis e chi mi conosce direttamente lo sa….

Non mi risulta che Roma oggi fa interventi senza copertura del kit covid 19.

Questo per me è importante.

Ricordiamoci che siamo in una brutta brutta situazione emergenziale e i problemi ancora non risolti si sta lavorando per risolverli….ce la stiamo.mettendo tutta tutti non lo dobbiamo mai dimenticare!“