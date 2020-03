Coronavirus ultime notizie: in Italia 2.989 nuovi casi, +345 vittime, +192 guariti

Please follow and like us:

ilsole24ore.com – https://www.ilsole24ore.com/art/coronavirus-italia-news-ultime-notizie-aggiornamenti-17-marzo-coronavirus-italia-news-ultime-notizie-aggiornamenti-17-marzo-ADRFhzD?cmpid=nl_morning24

Il bilancio aggiornato sull’epidemia in Italia: sono 26.062 i malati di coronavirus, con un incremento rispetto al’ultimo aggiornamento di 2.989 malati. Il numero complessivo dei contagiati – comprese le vittime e i guariti – ha raggiunto i 31.506. Sono 2.503 le vittime del coronavirus in Italia, con un incremento rispetto al 16 marzo di 345. Ieri l’aumento era stato di 349. I dati sono forniti dal commissario per l’emergenza Angelo Borrelli in conferenza stampa alla Protezione Civile.

Sono 2.060 i malati ricoverati in terapia intensiva, 209 in più rispetto a ieri. Di questi 879 sono in Lombardia. Dei 31.506 malati complessivi, 12.894 sono poi ricoverati con sintomi e 11.108 sono quelli in isolamento domiciliare.

Sono 2.941 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il coronavirus, 192 in più di ieri. Ieri il dato giornaliero sui guariti era di 414 persone.