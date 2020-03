Padova, soccorso in casa anziano di 80 anni

Please follow and like us:

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

I Vigili del fuoco protagonisti a Padova in un intervento semplice dal punto di vista tecnico ma di grande significato per chi è stato soccorso. Un uomo di 80 anni e dal peso importante, circa 200 kg, è caduto in casa non riuscendo più a rialzarsi.

In questo momento di emergenza per il coronavirus e la forzata permanenza nelle case a scopo preventivo possiamo solo immaginare con quanta gratitudine i familiari dell’anziano hanno accolto i Vigili del Fuoco, in assetto NBCR (nucleare, biologico, chimico e radiologico), che hanno sollevato e riposizionato in sicurezza il loro parente in difficoltà.

La squadra NBCR è rientrata alle ore 9:40 dopo aver eseguito la “decontaminazione” prevista nei loro interventi.