“Vampe” di San Giuseppe e teppisti scatenati, a Brancaccio sassi contro vigili del fuoco e Rap

ltre 50 gli interventi effettuati nella notte dai vigili del fuoco per spegnere le “vampe” di San Giuseppe disseminate in giro per la città e perfino una sassaiola ai danni di due squadre di operai Rap intervenuti a Brancaccio per rimuovere alcune cataste di legna e mobilio. E’ accaduto in via Azolino Hazon, dove ieri un gruppo di giovani teppisti (circa una decina) ha preso di mira anche i vigili del fuoco che alla fine hanno spento il rogo.

Sul posto anche la polizia. Per loro super lavoro in tutta la città per scortare i vigili del fuoco, intervenuti per domare gli incendi delle “vampe” alla Guadagna, nei pressi del ponte di ferro; in via Tiro a Segno; a Brancaccio ,vicino alla chiesa di San Giovanni dei Lebbrosi e a piazza Ignazio Calona. E ancora: via Simoncini, via Scaglione, via dei Mulini, via Mario Benso, via Rocky Marciano, via tenente Giuseppe Anelli. “

