Coronavirus, farmaci a domicilio grazie a Federfarma e MotoClub Vigili del Fuoco

Umbriajournal.com – https://urly.it/34zhb

Un nuovo servizio di consegna gratuita dei farmaci a persone anziane, non autosufficienti e con sintomi/affetti o in quarantena da virus Covid-19, è stato varato da Federfarma Umbria e sarà subito attivo su tutto il territorio regionale grazie al protocollo sottoscritto con il MotoClub Vigili del Fuoco Italia sezioni di Perugia e Terni.Nella fattispecie, la farmacia che riceve la richiesta di consegna farmaci a domicilio da parte di cittadini cui è destinato il servizio contatta i numeri 3315793597 – 3315793809 per la provincia di Perugia e 3315788443 per quella di Terni e richiede l’attivazione del servizio di consegna farmaci a domicilio. Il referente MotoClub VVF mette subito in contatto il volontario VVF e la farmacia in modo da attivare il servizio consegna dei farmaci a domicilio, ovviamente gratuito per i cittadini.