Coronavirus in Lombardia, quasi 20mila positivi: “Molti ospedali non hanno più posti”

ilgiorno.it – https://urly.it/34zgx

Milano, 19 marzo 2020 – Emergenza Coronavirus, sono 19.884 (+2.171) i casi positivi in Lombardia. Sono 7.837 i ricoverati in ospedale (con un aumento nettamente inferiore rispetto a ieri), sono 1.006 le persone in terapie intensiva (+82). I decessi continuano a crescere: a oggi sono morte 2.168 persone. “Stiamo allentando troppo i nostri comportamenti sociali – ha detto l’assessore al Welfare Giulio Gallera -. C’è ancora troppa gente in giro. È una fatica per giovani, anziani, per tutti. Parleremo con governo perché questi dati dicono che continua a crescere”. In serara c’è stato un colloquio tra il governatore della Lombardia Attilio Fontana e il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel corso del quale il presidente della Regione ha chiesto la chiusura di uffici e cantieri e la presenza in strada dell’Esercito, per garantire il ferreo rispetto delle norme.