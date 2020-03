Coronavirus, un vigile del fuoco contagiato. 57 in quaraantena

Please follow and like us:

Nell’ormai lungo elenco dei pazienti risultati positivi c’è anche un vigile del fuoco in servizio al Comando provinciale di Cosenza. Dal 16 marzo si era messo in quarantena volontaria seguendo tutte le procedure del caso per evitare di contagiare anche i suoi colleghi. Ora si trova ricoverato nel reparto di Malattie infettive dell’ospedale Annunziata.

A scopo precauzionale, il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, l’ingegnere Massimo Cundari, ha disposto la sanificazione della caserma e sottoposto a quarantena oltre 50 vigili del fuoco. In pratica tutti coloro che si ritiene possano essere entrati in contatto con il collega infetto. Una misura restrittiva che non rallenta l’attività del comando provinciale il quale per garantire i servizi nelle ore diurne e in quelle notturne ha predisposto una rotazione straordinaria dei turni attingendo anche al personale che opera in altre sedi.