Covid-19 e popolo Rom: ecco la situazione

interris.it – https://urly.it/34zgw

entre continuano a crescere i casi di coronavirus in Italia, viene da chiedersi cosa si stia facendo per tutelare alcune delle fasce più deboli della società come i cittadini Rom. Lo slogan “restate a casa” sembra quasi una burla per chi una casa non ce l’ha. Per capire come è la situazione nei campi Rom e approfondire la conoscenza di questo popolo, ma anche per sfatare alcuni miti, In Terris ha intervistato Natascia Mazzon, membro della Comunità Papa Giovanni XXIII, responsabile generale dell’ambito condivisione con Rom e Sinti.

L’emergenza sanitaria causata dal coronavirus, come viene affrontata nei campi rom?

“Sfortunatamente non ho notizie precise, perché non potendo uscire di casa, non posso verificare quello che accade realmente. Paradossalmente, la situazione più grave non è rappresentata dai campi rom – si trovano in un periodo di chiusura antecedente allo scoppio dell’epidemia – ma da quei fratelli rom ‘dispersi’ che non sono inseriti in un percorso di inclusione. Sono tutte persone che potenzialmente possono contrarre – o sono stati già contagiati – il coronavirus, ma purtroppo non abbiamo stime. Il popolo Rom, culturalmente, ha molto paura delle malattie, per questo all’interno dei campi stanno chiusi nelle loro ‘case’, rispettano discretamente le norme”.